Calciomercato Roma: prende quota il nome di Dominguez per il centrocampo

La Roma è al lavoro per rinforzare il centrocampo e tra i vari profili seguiti c'è anche Nicolas Dominguez del Bologna. Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire per una cifra intorno ai 12/14 milioni di euro. La società giallorossa inoltre potrebbe abbassare la richiesta economica dei rossoblù tramite l'inserimento di Ola Solbakken come contropartita tecnica. Marcel Sabitzer ha chiesto tempo per decidere, mentre il nome di Renato Sanches non convince al 100%, motivo per cui nelle ultime ore sta prendendo quota la pista che porta a Dominguez, il quale ha anche un ingaggio accessibile dato che guadagna 700mila euro a stagione.

(calciomercato.com)

