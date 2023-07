Calciomercato Roma: possibile incontro Pinto-agenti di Morata la settimana prossima

Tra i nomi accostati per rinforzare l'attacco della Roma, alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Tammy Abraham nell'ultima giornata di campionato, c'è anche quello di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione televisiva "Calciomercato - L'Originale", la settimana prossima il General Manager giallorosso Tiago Pinto potrebbe incontrare gli agenti dell'attaccante spagnolo per capire la situazione legata alla clausola rescissoria dell'ex Juventus: la Roma vuole capire il reale valore della clausola, cioè se sia da circa 10 milioni di euro oppure da 21 come sostiene l'Atletico Madrid, per poi comprendere la fattibilità dell'operazione.

(Sky Sport)