Tiago Pinto si muove in questa finestra estiva di calciomercato anche per trovare una collocazione ai giovani giallorossi. Secondo le indiscrezioni del sito dell'emittente televisiva, l'attaccante classe 2004 Cristian Padula, con un contratto in scadenza con la Roma nel 2024, è vicino a trasferirsi al Torino a titolo definitivo.

(sportitalia.com)

