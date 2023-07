Calciomercato Roma, offerta del Westerlo per Reynolds: 3,5 milioni e 20% della futura rivendita

Tra i giocatori in uscita dalla Roma in questa sessione estiva di calciomercato c'è anche Bryan Reynolds. Secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, il Westerlo, club in cui il terzino statunitense ha trascorso la passata stagione in prestito, ha presentato un'altra offerta ufficiale alla Roma per il classe 2001: proposta da 3,5 milioni di euro e il 20% della futura rivendita in favore dei giallorossi. Ora la Roma deve decidere, mentre il giocatore ha già un accordo con il club belga.

Altra offerta ufficiale del #Westerlo per il cartellino di Bryan #Reynolds: sul piatto 3.5 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Palla alla #ASRoma, il giocatore ha già l'accordo con il club dove ha giocato in prestito#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/duGktjRbY5 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 12, 2023