Dopo essersi laureato campione d'Europa con la maglia della Nazionale italiana Under 19, Giacomo Faticanti ha attirato su di se l'interesse del Bruges. Come scrive il sito dedicato al mercato, infatti, il club belga ha presentato ai giallorossi un'offerta inferiore al milione di euro, ma per convincere la Roma servirà molto di più. Difficile, poi, che i giallorossi possano cedere il giocatore a titolo definitivo

(tmw.com)

