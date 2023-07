Sabitzer vorrebbe rimanere al Bayern Monaco. Questo è quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'originale", secondo il quale il centrocampista cercato da Tiago Pinto per rinforzare la mediana difficilmente potrà lasciare la squadra tedesca in prestito. Il Bayern vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre la Roma punterebbe a un'operazione in prestito. In più, Sabitzer vorrebbe convincere Tuchel a puntare su di lui il prossimo anno.

(Sky Sport)