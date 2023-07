Calciomercato Roma: Mourinho punta fortemente Sabitzer, ipotesi prestito con diritto di riscatto

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, l'obiettivo principale è Marcel Sabitzer del Bayern Monaco (nella passata stagione in prestito al Manchester United). La società giallorossa non ha ancora avviato una vera e propria trattativa, ma José Mourinho lo considera il calciatore ideale per rinforzare il reparto e si punterebbe a un prestito con diritto di riscatto. Da considerare però l'elevato ingaggio del giocatore austriaco, che percepisce 7 milioni di euro a stagione.

(calciomercato.it)

