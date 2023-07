Calciomercato Roma, mossa Inter per Scamacca: offerta al West Ham per l'acquisto a titolo definitivo

Non solo nei pensieri della Roma, Gianluca Scamacca è tra i profili valutati anche dall'Inter alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Lorenzo Pes, il club nerazzurro si sta muovendo concretamente per il centravanti classe 1999 e ha presentato un'offerta al West Ham per acquistare l'ex Sassuolo a titolo definitivo. Il club inglese attende novità dalla Roma.