Sembra ormai ai titoli di coda la storia tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid. Come scrive il portale di calciomercato l'attaccante spagnolo ha chiesto al suo entourage di risolvere quanto prima il suo futuro. L'ex Juve è determinato a tornare a giocare in Serie A, con il Milan che al momento è in testa ai suoi pensieri. Il classe '92 si è sentito tradito dall'Atletico Madrid, quando lo scorso gennaio il club gli ha affiancato Depay mettendo in discussione la sua titolarità.

