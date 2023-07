Movimenti di mercato che coinvolgono anche il settore giovanile si stanno registrando in questi giorni a Trigoria. Uno di questi vede l'uscita del portiere Giulio Mengucci, classe 2005, che si trasferisce a titolo definitivo all'Ascoli. Arrivato alla Roma dalla Tor Tre Teste, Mengucci già a gennaio era passato all'Ascoli in prestito, giocando in Primavera. Da questa stagione, invece, sarà aggregato ai più grandi.

(sportitalia)