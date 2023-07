Calciomercato Roma: l'Inter mette gli occhi su Morata

Non c'è solo la Roma su Alvaro Morata. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro, giornalista di calciomercato.com sul proprio profilo Twitter, a seguito della rottura della trattativa con Lukaku, sul taccuino di Marotta per rinforzare l'attacco nerazzurro ci sarebbero i nomi di Balogun, Sesko e Morata, obiettivo di mercato di Pinto e Mourinho.

#Inter , per l’attacco tre nomi in cima alla lista: Balogun, Morata, Sesko. pic.twitter.com/IRY40vKfgh

Anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio racconta le mosse dell'Inter dopo la questione Lukaku: Balogun è il preferito come investimento giovane, c'è l'ipotesi Nzola se si dovesse scegliere un profilo più pronto, poi Morata e Taremi, cercati anche da Roma e Milan.

. @Inter, la lista per l'attacco: #Balogun è il preferito come investimento giovane, #Nzola se si dovesse scegliere un profilo più "pronto", #Morata e #Taremi gli altri due nomi per andare sul sicuro ma su di loro c'è la concorrenza di @OfficialASRoma e @acmilan. @MatteoBarzaghi

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2023