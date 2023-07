Calciomercato Roma: l'Al-Hilal su Zaniolo. Giallorossi spettatori interessati per la percentuale sulla rivendita

Nelle ultime ore si parla di un possibile interesse dell'Al-Hilal per Zaniolo e la Roma è spettatrice interessata. In base all'accordo raggiunto a febbraio per la cessione dell'attaccante al Galatasaray, la Roma infatti si è mantenuta una percentuale sulla futura rivendita. Dalle indiscrezioni dello scorso mercato, si tratta di un incasso per i giallorossi di 2 milioni in caso di futura rivendita a una cifra superiore ai 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni, la cifra spesa dal Galatasaray per averlo neanche 6 mesi fa.

(sky sport)