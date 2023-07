Calciomercato Roma, la settimana di Pinto: definizione arrivi Llorente e Kristensen e nuovi contatti con agenti di Ibanez e Frattesi. Previsto un colloquio con il West Ham per Scamacca

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e, dopo aver raggiunto i 30 milioni di plusvalenze, Tiago Pinto è pronto a occuparsi delle trattative in entrata ma non solo. Come riportato dal giornalista Checco Oddo Casano, la settimana del general manager giallorosso sarà ricca di impegni. Il dirigente punterà a definire gli arrivi di Llorente e Kristensen dal Leeds e allaccerà nuovamente i contatti con il West Ham per Scamacca. Inoltre parlerà con l'agente di Frattesi e incontrerà l'entourage di Ibanez, possibile partente in estate.

Agenda fitta per #Pinto questa settimana: ? Definizione doppio affare #Llorente #Kristensen ?️ Nuovo colloquio con il #WestHam per #Scamacca ?Trattativa #Frattesi: la #Roma deve riparlare col suo agente che ha già incontrato Milan e Inter ? Incontro con agenti #Ibanez — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 1, 2023