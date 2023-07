Rasmus Kristensen è ad un passo dalla Roma, che asseconderebbe così la rischiesta di Mourinho di averlo a disposizione entro il 10 luglio. Come scrive il sito dedicato al mercato i giallorossi sono ad un passo dall'accordo con il Leeds: il terzino destro dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE