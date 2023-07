Calciomercato Roma: in settimana previsti nuovi contatti col West Ham per Scamacca

Dopo l'infortunio di Tammy Abraham nell'ultima giornata di campionato contro lo Spezia, la Roma è alla ricerca di un attaccante in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, Gianluca Scamacca ha scelto la Roma ma il club giallorosso non ha ancora trovato l'accordo con il West Ham, proprietario del cartellino del centravanti classe 1999. Il club inglese, inoltre, ha aperto alla formula del prestito ma con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. In settimana, probabilmente martedì, sono previsti nuovi contatti tra le parti per Scamacca.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE