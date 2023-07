Calciomercato Roma: rifiutata l'offerta del Westerlo per Reynolds da 3,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita

Ancora non si sblocca la trattativa tra la Roma e il Westerlo per la cessione a titolo definitivo di Bryan Reynolds. Secondo quanto rivelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la società giallorossa ha rifiutato la nuova offerta del club belga da 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Tiago Pinto, infatti, ha ritenuto la proposta insufficiente per un calciatore pagato circa 7 milioni.

La Roma ha rifiutato l’offerta del Westerlo: quei soldi non bastano per un giocatore pagato quasi 7 milioni — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 15, 2023