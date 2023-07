Calciomercato Roma: il Milan pensa a Vergine per il ruolo di responsabile del settore giovanile

Il Milan lavora al mercato dei dirigenti e guarda in casa Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, infatti, il club rossonero, con l'addio di Angelo Carbone, è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile. Il nome individuato è quello di Vincenzo Vergine, attualmente in giallorosso. L'ex dirigente di Lecce e Fiorentina è reduce da un grande lavoro con il club capitolino, capace nel 2022 di vincere 3 titoli in una sola stagione con le squadre giovanili. Da capire la fattibilità del trasferimento in base alla volontà della Roma.

(gianlucadimarzio.com)

