Calciomercato Roma: contatti col Cagliari per Shomurodov in prestito con diritto di riscatto

Promosso in Serie A, il Cagliari cerca di rinforzare la squadra a disposizione di Claudio Ranieri ad un mese dall'inizio del campionato. Secondo il sito dedicato alle trattative, tra gli obiettivi principali del club sardo ci sono i profili di Palomino dell'Atalanta, Prati della Spal ed Eldor Shomurodov della Roma. Il Cagliari vorrebbe chiudere il prima possibile.

(tuttomercatoweb.com)

Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di mercato, sono in corso i contatti tra Roma e Cagliari per Eldor Shomurodov: i club discutono per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante. C'è fiducia di raggiungere un'intesa.

(gianlucadimarzio.com)

