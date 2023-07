Calciomercato Roma, il Bayern non apre al prestito di Sabitzer: contatti Pinto-Mendes per Renato Sanches

La Roma sta continuando la ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a José Mourinho. Secondo il sito di calciomercato però l'opzione Marcel Sabitzer del Bayern Monaco non è facile. Il club tedesco infatti, allo stato attuale, non avrebbe mai aperto al prestito, una condizione che invece potrebbe andare bene al PSG per Renato Sanches. Pinto ne starebbe parlando da giorni con Mendes, dopo che i francesi lo hanno messo sul mercato. Mourinho però avrebbe dei dubbi, non tanto dal punto di vista tecnico quanto fisico.

(calciomercato.com)

