Calciomercato Roma: i giallorossi aspettano Scamacca e Renato Sanches. Morata piace a Mourinho, ma costa troppo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, durante "Calciomercato - L'Originale", i nomi per il mercato in entrata dei giallorossi rimangono Gianluca Scamacca e Renato Sanches. A Mourinho piace Alvaro Morata, ma i costi dell'eventuale operazione, fra cartellino, ingaggio e l'impossibilità di usufruire del decreto crescita, sarebbero troppo elevati e fuori dai parametri di sostenibilità della società giallorossa. Proposto anche Taremi, che però costa 25 milioni e ha 30 anni. La Roma aspetterà per Scamacca e per Renato Sanches: difficilmente infatti Sabitzer lascerà il Bayern Monaco in prestito e il centrocampista vorrebbe convincere il club tedesco a tenerlo in rosa per la prossima stagione.

