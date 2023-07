La Roma sta per cedere altri due giovani. Come rivelato dal sito dell'emittente televisiva, il terzino Alessandro Cavacchioli e il centrocampista Paolo De Angelis sono vicini al Brindisi, club che milita in Serie C. I due calciatori classe 2005 saranno presto a disposizione dell'allenatore Danucci.

(sportitalia.com)

