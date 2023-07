Il Feyenoord è vicino alla cessione di Lutsharel Geertruida al Lipsia, motivo per cui la società di Rotterdam è già alla ricerca di un eventuale sostituto. Secondo quanto riferito dal portale olandese, tra i profili seguiti ci sarebbe anche Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma. Per lui si tratterebbe di un ritorno e, in caso di addio di Geertruida, il Feyenoord potrebbe acquistare il terzino giallorosso a titolo definitivo.

(voetbalzone.nl)

