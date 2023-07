Calciomercato Roma, Fuzato in prestito al Getafe: i giallorossi hanno il 30% sulla futura rivendita

C'è il Getafe nel presente e, forse, nel futuro di Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano aveva lasciato la Capitale per trasferirsi all'Ibiza, il club giallorosso non aveva incassato niente per la sua partenza, mantenendo però una ricca percentuale sulla rivendita futura del giocatore, pari al 30%. Se il portiere sarà riscattato dal club spagnolo, che lo ha preso in prestito con diritto, la Roma incasserà parte della cifra finale.

??????? | Acuerdo para la cesión del portero procedente del Ibiza#FuzatoAzulón | #VamosGeta — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 5, 2023