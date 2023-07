Alvaro Morata è la prima scelta di José Mourinho per l'attacco. A specificarlo è il sito dedicato al calciomercato che racconta come i contatti tra i club proseguano. Come alternativa c'è Gianluca Scamacca e se West Ham ed Atletico Madrid dovessero aprire al prestito si può arrivare a dama in entrambi i casi ma per l'allenatore della Roma resta Morata il preferito.

(tmw.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE