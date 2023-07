Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: trattativa avanzata con il Bournemouth per Vina. C'è fiducia di chiudere l'affare nei prossimi giorni

Tra i giocatori destinati a lasciare la Roma in questa finestra estiva di calciomercato, secondo le indiscrezioni, c'è anche Matias Vina. In Inghilterra scrivono che la trattativa tra Bournemouth e Roma per il terzino classe 1997, che ha trascorso la seconda metà della passata stagione in prestito al club inglese, è in stato avanzato. Nell'accordo stipulato a gennaio per il prestito di Vina era presente un'opzione per il riscatto intorno ai 12,9 milioni di sterline. Ora il Bournemouth spera di assicurarsi il terzino per una cifra inferiore. Inoltre, secondo quanto riferito, c'è fiducia di concludere l'affare nei prossimi giorni.

