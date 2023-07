Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il West Ham non forzerà la cessione di Scamacca

Tra i tanti nomi accostati alla Roma per sostituire l'infortunato Abraham, quello più plausibile, al momento, è quello di Gianluca Scamacca. L'ex attaccante del Sassuolo ha dato priorità alla maglia giallorossa, preferendola anche a quella del Milan. Come scrivono in Inghilterra, però, lo scoglio da superare resta ill West Ham, che non forzerà in nessun modo la cessione dell'attaccante, pagato 36 milioni un anno fa. A confermarlo anche le parole del tecnico Moyes: "Se dovesse lasciare il West Ham, allora andremo su un altro attaccante. Ma non stiamo spingendo per la sua cessione"

