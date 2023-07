Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi e Brighton su McTominay

Arriva dall'Inghilterra un nome nuovo per il centrocampo della Roma: si tratta di Scott McTominay, mediano scozzese di proprietà del Manchester United. Come scrivono oltremanica, il giocatore può partire e sulle sue tracce, oltre alla Roma, c'è il Brighton che lo ritiene un possibile sostituto di Caicedo.

Nell'ultima stagione, McTominay ha raccolto 39 presenze tra Premier League e coppe varie, con 3 reti.

? AS Roma and Brighton are both interested in Scott McTominay, with the latter being a potential replacement for Moises Caicedo, should he leave. [@JacobsBen, United Stand Space] #mufc pic.twitter.com/qvT946FXKM

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 4, 2023