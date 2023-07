La ricerca di un centrocampista per la Roma potrebbe incontrarsi col desiderio del Manchester United di sfoltire la rosa, un'opera che vede tra i giocatori coinvolti anche Fred. Il 30enne, compiuti a marzo, secondo quanto scrivono in Inghilterra è nel mirino del Fulham, che ha mosso i passi più concreti, con la Roma che invece avrebbe effettuato solo sondaggi per il momento.

