Diego Llorente è pronto a far ritorno alla Roma dopo gli ultimi 6 mesi in cui ha ben impressionato Josè Mourinho. Come scrivono in Inghilterra i giallorossi sono vicini ad un accordo con il Leeds, che lascerà partire lo spagnolo in prestito. Con ogni probabilità, riporta il sito inglese, verrà aggiunto un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni da parte del club capitolino. Il difensore, inoltre, oggi non era presente al primo giorno di raduno del Leeds

(theathletic.com)

