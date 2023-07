Calciomercato Roma, dall'Argentina: derby con la Lazio per Paredes

Nuovo nome per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato da Gaston Edul, giornalista del canale sportivo argentino Tyc Sports, la società giallorossa avrebbe messo gli occhi sull'ex Roma (54 presenze) Leandro Paredes. Su di lui però ci sarebbe anche la Lazio e i due club capitolini sarebbero in trattativa per assicurarsi il calciatore di proprietà del PSG. Anche il Galatasaray aveva mostrato interesse, ma il classe '94 ha escluso questa opzione.

Los dos clubes que están interesados en Leandro Paredes son Lazio y Roma. Están negociando con ellos.

Galatasaray no era opción más allá del interés del club. — Gastón Edul (@gastonedul) July 19, 2023