Calciomercato Roma, dalla Spagna: principio d'accordo per Julen Guerrero del Real Madrid

Arrivano novità per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma. Secondo il sito spagnolo i giallorossi e il Real Madrid avrebbero raggiunto un accordo per il trequartista Julen Jon Guerrero, militante nell'Under 19 dei Galacticos. L'operazione potrebbe essere chiusa definitivamente questa settimana. La scorsa stagione il giocatore (figlio d'arte della bandiera dell'Athletic Bilbao Julen Guerrero) ha giocato in prestito all'Amorebieta dove ha segnato quattro gol nonostante non fosse un titolare. Sempre secondo il sito tutte le parti sono sicure che l'operazione possa essere chiusa definitivamente questa settimana. Il giocatore poi avrebbe scelto la Roma come il luogo perfetto per crescere.

(relevo.com)

