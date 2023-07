La trattativa per il passaggio di Gonzalo Villar al Granada sembrava ben strutturata ma tarda ad arrivare la chiusura definitiva. Restano alcuni dettagli da definire, come spiegano in Spagna, che hanno ritardato la definizione dell'affare ma tutto lascia pensare che a breve il centrocampista sarà il terzo acquisto del Granada che poi si concentrerà sulle uscite.

(mundodeportivo.com)

