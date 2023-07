Potrebbe inserirsi una concorrente importante alla corsa per Renato Sanches, accostato di recente alla Roma e attualmente in ritiro con il PSG. Secondo il sito francese sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona di Xavi, col portoghese che avrebbe l'apprezzamento del tecnico spagnolo. Bisognerà capire se il club blaugrana concretizzerà questo interesse con un'offerta, in tal caso il PSG sarà pronto a valutare ogni proposta.

