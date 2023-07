Ad un anno dal suo arrivo, gli agenti di Paulo Dybala e la Roma si incontreranno nuovamente per rinnovare il contratto dell'argentino. Il club giallorosso è pronto a riconoscere anche economicamente l'impatto positivo che il giocatore ha avuto nella rosa romanista. Come scrive il sito, nelle prossime ore ci sarà un contatto tra le parti per avvicinarsi a un accordo che renderà Dybala il giocatore più pagato della rosa.

