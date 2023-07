Nome nuovo per l'attacco della Roma. Con le situazioni legate a Scamacca e Morata che non si sbloccano, il club giallorosso ha messo gli occhi su Vangelis Pavlidis, attaccante greco classe '98 dell'Az Alkmaar. Come scrive il sito dedicato al mercato, la Roma ha approcciato col club olandese proponendo un prestito con diritto di riscatto. L'Az ha rifiutato subito, aprendo soltanto ad una cessione del giocatore a titolo definitivo.

(calciomercato.com)

