Calciomercato Roma: Cengiz vicino al Fenerbahçe. Ai giallorossi spetta il 20% della rivendita

La Roma si prepara a incassare altri milioni. La società giallorossa attende interessata gli sviluppi finali della trattativa che porterà Cengiz Under dal Marsiglia al Fenerbahçe. Come riferito da Fabrizio Romano, l'operazione è ai dettagli. Ai giallorossi spetta il 20% della futura rivendita del giocatore turco.

Fenerbahçe and Olympique Marseille, in direct contact to negotiate final crucial details of Cengiz Ünder deal. ??

Talks advancing over permanent move.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023