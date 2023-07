Calciomercato Roma: ceduto il portiere Mastrantonio in prestito al Monterosi (FOTO)

Il mercato in uscita della Roma non si ferma, sia in ottica prima squadra che settore giovanile. Il club giallorosso ha ufficializzato sul proprio profilo Twitter la cessione del giovane portiere Davide Mastrantonio in prestito al Monterosi in Serie C, dopo l'esperienza alla Triestina della passata stagione. Classe 2004, l'estremo difensore è cresciuto nella Roma passando dalle giovanili all'Under 19: "In bocca la lupo, Davide!", il commento della società.

? Davide Mastrantonio ceduto a titolo temporaneo al Monterosi FC. In bocca la lupo, Davide!#ASRoma pic.twitter.com/NTLvQ6xGw0 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2023