Calciomercato Roma: ceduti a titolo definitivo i giovani Cavacchioli e De Angelis al Brindisi (FOTO)

Continuano le uscite in casa Roma, non solo in chiave prima squadra ma anche settore giovanile. Il club giallorosso ha infatti ceduto a titolo definitivo i giovani Alessandro Cavacchioli (difensore classe 2005) e Paolo De Angelis (centrocampista classe 2005) al Brindisi in Serie D, con cui hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Questo il commento del club: "SS Brindisi FC comunica di aver tesserato a titolo definitivo dall' AS Roma Paolo De Angelis e Alessandro Cavacchioli, centrocampista ed esterno difensivo classe 2005. I due calciatori si legano al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro ai due nuovi arrivati in casa biancazzurra".