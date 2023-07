Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', Andrea Belotti il prossimo anno giocherà con la maglia della Roma. Con l'infortunio di Tammy Abraham il centravanti ex Torino avrà più spazio, ma in ogni caso l'intenzione della dirigenza giallorossa è quella di inserire in organico almeno un altro attaccante.

(Sky Sport)