Calciomercato Roma, avviati i dialoghi tra Inter e West Ham per Scamacca: è il nome più caldo

Inter e Roma sono alla ricerca di un nuovo centravanti e il nome che potrebbe legare le due squadre è Gianluca Scamacca. Secondo il sito di calciomercato infatti sarebbero stati avviati i dialoghi tra i nerazzurri e il West Ham, con la candidatura del centravanti classe 1999 che starebbe quindi prendendo quota. Scamacca vorrebbe lasciare il West Ham e avrebbe già detto di sì alla Roma, con Tiago Pinto pronto a volare a Londra per chiudere l'affare.

Le richieste degli inglesi però sarebbero ancora molto elevate e la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in caso di qualificazione Champions) non sembra soddisfare il club. L'Inter quindi si sarebbe inserita ed ora Scamacca è il nome più caldo per i nerazzurri.

(calciomercato.com)

