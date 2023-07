La Juventus si iscrive alla corsa per Tommaso Baldanzi, gioiello dell'Empoli. Il giovane trequartista piace anche alla Roma, al Benfica e al Borussia Dortmund, ma la società bianconera ha in mente un piano ben preciso: acquistare il classe 2003 in questa sessione di calciomercato e lasciarlo in prestito all'Empoli per una stagione, fino al 30 giugno 2024.

(calciomercato.com)

