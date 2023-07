Calciomercato Roma: accordo per il rinnovo di Dybala fino al 2026

La Roma sta continuando a lavorare al rinnovo di Paulo Dybala, sempre più protagonista del progetto giallorosso. Secondo il sito di calciomercato i contatti tra le parti in queste ultime ore sarebbero stati positivi, con l'accordo per il rinnovo che potrebbe arrivare nelle prime settimane di agosto, dopo la scadenza della clausola che verrà rinegoziata. In queste ore si starebbero discutendo gli ultimi dettagli prima delle firme e l'annuncio ufficiale del rinnovo fino al 30 giugno 2026 (con opzione per la stagione successiva), che renderebbe Dybala uno dei più pagati della squadra giallorossa.

