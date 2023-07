Il Milan accelera per Alvaro Morata. Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', infatti, la dirigenza del club rossonero sarebbe in pressing sull'attaccante spagnolo e gli avrebbe proposto un quadriennale da 4 milioni di euro. L'ex Juventus era stato accostato anche alla Roma.

(Sky Sport)