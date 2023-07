Calciomercato, l'ex Roma Camara potrebbe rimanere in Serie A: su di lui Genoa e Sassuolo

Mady Camara potrebbe rimanere in Serie A dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma. Il centrocampista della Guinea arrivò nella Capitale dall'Olympiacos con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma i giallorossi hanno deciso di non attivare l'opzione. Il ventiseienne è quindi tornato in Grecia, ma secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato interesserebbe a Genoa e Sassuolo. I due club italiani potrebbero presentare un'offerta all'Olympiacos nei prossimi giorni.

(tuttomercatoweb.com)

