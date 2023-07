Calciomercato: in settimana primo contatto del Milan per Morata. Sullo sfondo Scamacca

In questa sessione di calciomercato il Milan è alla ricerca di un attaccante, come la Roma. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, il club rossonero pensa ad Alvaro Morata, accostato anche ai giallorossi: in settimana ci sarà un primo vero contatto per lo spagnolo dell'Atletico Madrid che ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. C'è da capire, però, la volontà di Morata. Sullo sfondo per il Milan resta anche l'ipotesi Gianluca Scamacca che ha già un impegno con la Roma.

(gianlucadimarzio.com)

Secondo il giornalista di Relevo Matteo Moretto, Morata non ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, ma il valore è tra i 20 e i 30 milioni. L'Atletico è disposto a trattare ma non scenderà sotto i 20 milioni.