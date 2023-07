Calciomercato, in chiusura Marchizza al Frosinone: alla Roma il 50% della cessione

Nonostante le voci di mercato potessero far pensare a un suo ritorno ad Empoli, il futuro di Riccardo Marchizza sarà lontano dalla Toscana. Come scrive l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Frosinone è in chiusura per il difensore del Sassuolo, che arriverà alla corte di Di Francesco a titolo definitivo. Un'operazione che interessa da lontano anche alla Roma, che detiene tuttora il 50% sulla futura rivendita del difensore (clausola inserita al momento della cessione nel 2017).