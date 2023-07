Calciomercato, il Milan vira su Pellegrini: in ribasso le quotazioni di Calafiori. Alla Roma spetta il 40% della futura rivendita del terzino del Basilea

Il Milan sembra aver cambiato obiettivo. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, la società rossonera ha messo in secondo piano l'interesse per Riccardo Calafiori, ex terzino sinistro della Roma e attualmente in forza al Basilea. Il 'Diavolo', infatti, avrebbe virato su Luca Pellegrini della Juventus (anche lui ex Roma) e le sue quotazioni sono in crescita. Al momento il suo profilo convince maggiormente rispetto a Calafiori. Intanto la Roma osserva interessata la situazione, dato che le spetta il 40% della futura rivendita del difensore del club svizzero.

