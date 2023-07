Calciomercato, Dominguez frena la trattativa con il Fenerbahce: il calciatore ha chiesto 24-36 ore di riflessione

Continua la telenovela legata al futuro di Nicolas Dominguez. Il centrocampista del Bologna ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è seguito da molte società, tra cui la Roma. Ad oggi il Fenerbahce è il club più interessato, ma il calciatore argentino non è ancora convinto della destinazione. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il giocatore ha momentaneamente interrotto la trattativa con i turchi e ha chiesto 24-36 ore di riflessione.

#Dominguez-#Fenerbahce stop the negotiations for now. The midfielder asked for 24-36 hours of reflection

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 29, 2023