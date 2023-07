Calciomercato, dalla Turchia: Pereyra vicino alla firma col Besiktas

Tra gli svincolati della Serie A c'era Roberto Pereyra che, stando a quanto scrivono in Turchia, proseguirà la sua carriera al Besiktas: il 'Tucu' ha infatti detto di sì a un contratto di 2 anni più opzione per il terzo e nelle prossime ore è atteso a Istanbul per svolgere le visite mediche.

Classe 1991, nell'ultima stagione ha segnato 5 gol e fornito 8 assist con l'Udinese in campionato.

Beşiktaş, Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi. ? Yağız Sabuncuoğlu pic.twitter.com/37ZyTU93ib — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 14, 2023

La notizia viene parzialmente confermata anche dall'esperto di calciomercato che parla di un'importante offerta sul tavolo di Pereyra da parte del Besiktas ma che ancora non si è arrivati all'accordo definitivo e, di conseguenza, le visite mediche non sono così imminenti.

(gianlucadimarzio.com)

