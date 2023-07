Calciomercato, dalla Turchia: Al-Hilal pronto a sborsare 35 milioni per Zaniolo. In caso di cessione la Roma guadagnerebbe 4 milioni

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato dal sito turco, l'esterno offensivo interessa all'Al-Hilal e il club saudita sarebbe pronto a pagare i 35 milioni di euro della clausola rescissoria. Il calciatore, inoltre, percepirebbe un ingaggio da 15 milioni a stagione. Nel caso in cui il trasferimento dovesse concretizzarsi, la Roma incasserebbe 4 milioni di euro poiché le spetta il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16.5 milioni.

